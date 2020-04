Před 15 lety se princ Charles podruhé oženil, vzal si Camillu

Teprve poté se novomanželům dostalo v kapli na hradě Windsor i církevního požehnání. Charles s Camillou ale nejprve spolu s celým shromážděním odříkali povinnou modlitbu, v níž se káli za skutky, jichž se dopustili během svého vztahu. Ten totiž udržovali i za svých předchozích manželství.

Ne všichni Britové byli jejich sňatkem nadšeni. Mnozí projevovali názor, že Camilla rozbila princovo manželství s první ženou - lady Dianou. Ta tragicky zahynula při automobilové nehodě v Paříži v roce 1997, zhruba rok poté, co se s Charlesem rozvedla.

Proslulá romance následníka britského trůnu s dcerou válečného hrdiny začala údajně v roce 1970 v jednom královském parku. "Moje prababička byla milenkou vašeho pradědečka, co vy na to?" zeptala se prý Camilla Charlese při hře póla. Jejich vztah však tehdy ukončily Charlesovy vojenské povinnosti. Když se princ po půlroce služby na moři vrátil, byla Camilla již provdána za armádního důstojníka Andrewa Parkera Bowlese. Nadále však zůstávala důvěrnou Charlesovou přítelkyní. On šel za kmotra jejímu synovi Thomasovi, ona mu údajně pomohla najít vhodnou manželku - lady Dianu Spencerovou.

Po jejich svatbě v roce 1981 však blízkost Charlese a Camilly působila ve svazku velké napětí. Na veřejnost pronikly jejich intimní vzkazy typu Charlesova "chtěl bych být tvým tampónem" či Dianina televizního prohlášení "byli jsme v tom manželství tři". Reakce veřejnosti byla silná a Camilla musela čelit projevům hněvu i na ulici. V roce 1994 Charles oficiálně přiznal cizoložství v televizním rozhovoru a o dva roky později se s Dianou rozvedli. Camilla se s prvním manželem rozvedla v roce 1995.