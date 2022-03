Protest proti válce v živém vysílání ruské televize. Ženě hrozí tvrdý trest

Podle lidskoprávní organizace Agora už byla žena zatčena a je na policejní stanici.

Válku na Ukrajině rozpoutanou Ruskem v únoru, označuje Kreml jako "zvláštní vojenskou operaci" s cílem "demilitarizovat a denacifikovat" Ukrajinu. Stejný slovník používá i ruská státní televize, která dnešní incident prověřuje.

Žena, která vykřikovala protiválečná hesla, se při něm postavila za moderátorku zpravodajské relace s transparentem, na němž byl vedle anglického nápisu a ruské a ukrajinské vlajky také rusky psaný text: "Zastavte válku. Nevěřte propagandě. Tady vám lžou." Poslední věta byla znovu anglicky: "Rusové proti válce." Po pár vteřinách televize záběr přepnula a pustila další reportáž.

This is incredibly brave to protest like this on Russian state TV. The consequences will be severe. pic.twitter.com/S5bfhYe390