Ruhání se omluvil Ukrajině za sestřelení boeingu, Zelenskyj vznesl další požadavky

Dnes to podle agentury Reuters oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který v nadcházejícím týdnu očekává repatriaci ukrajinských obětí tragédie.

"Trvám na okamžitém dokončení identifikace těl a na jejich návratu na Ukrajinu," napsal Zelenskyj na twitteru po telefonickém rozhovoru s Rúháním. Dodal, že ti, kteří za zničením letounu stáli, se musí za činu zodpovídat.

Talked to @HassanRouhani. Acknowledging plane shot down is a step in the right direction. I insist on immediately completing identification of the bodies & their return to Ukraine. The perpetrators must be held accountable. We look forward to further legal & technical cooperation