Rusové zůstanou bez erotických pomůcek? Koronavirus má nečekaný dopad

"Kvůli koronaviru zavřeli hranice s Čínou, nemůžeme dostat zboží," postěžoval si deníku majitel sítě sexshopů Rozovyj Krolik (Růžový králík) Maxmilian Lapin. "Není to nic strašného, protože čínského zboží máme spoustu a většinu stejně dovážíme z Ameriky, Evropy a Ruska," dodal. Lapin nicméně připustil, že i četné americké a evropské společnosti své zboží vyrábějí v Číně, a tak v delší perspektivě by mohly hrozit potíže.

"Časem může být situace hrozivá. Jestli koronavirus udrží rok zavřené hranice, pak zboží, které se vyrábí v Číně, včetně zboží pro Evropu a USA, prostě celý rok nebude," dodal podnikatel.

Internetový obchod Intimshop si podle deníku už spočítal, že kolaps dodávek kvůli koronaviru by mohl postihnout jím nabízený sortiment začátkem března. "Jestli se karanténa a masová omezení v Číně prodlouží do března, pak to vážný vliv na náš sortiment a ceny mít nebude. Ale jestli krize bude pokračovat, budeme muset situaci znovu vyhodnotit," usoudili manažeři.

Ruské ministerstvo obchodu a průmyslu už uvedlo, že ruští výrobci, spadající do kategorie lehkého spotřebního průmyslu, si už kvůli koronaviru v Číně začali hledat nové partnery. Předpokládá se, že čínské firmy nahradí továrnami v Koreji, Turecku a Itálii.