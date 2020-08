Ruští lékaři dali zelenou k transportu Navalného do zahraničí

Podle Reuters zástupce lékařů oznámil, že nemocnice se rozhodla povolit letecký transport Navalného do Německa. Nemocnice podle něj může pomoci s přepravou pacienta na letiště, což by se mělo stát během několika hodin. Navalnyj by měl být přepraven ještě dnes, řekl novinářům podle agentury TASS Anatolij Kaliničenko, zástupce hlavního lékaře nemocnice v Omsku.

Navalnyj není podle lékařů v ohrožení života, ale zůstává v umělém spánku, informoval dále podle agentury Reuters jeden z lékařů sibiřské nemocnice. Výrazná postava ruské opozice skončila v bezvědomí poté, co se jí ve čtvrtek při letu z Tomsku do Moskvy udělalo zle a letoun nouzově přistál v Omsku.

Dnes ráno v Omsku přistálo německé letadlo, které mělo Navalného dopravit k léčení do Berlína. Přicestovali s ním i němečtí lékaři, kteří podle mluvčího Kremlu dostali pozvání od ruských kolegů do Omsku na konzultace o Navalného léčbě.

Ruští lékaři dosud transport pacienta odmítali s ohledem na jeho zdravotní stav. V těle pacienta přitom údajně nenašli stopy jedu, ačkoli mluvčí Navalného se domnívá, že byl otráven.

Lidé z okolí Navalného vinili ruskou kliniku, že nemá zájem na jeho záchraně. "Jde jen o to zahladit zločin," řekla dnes jeho mluvčí podle agentury DPA.

Němečtí lékaři a experti, kteří přiletěli pro Navalného, už předtím konstatovali, že pacient je schopen transportu. Hovoří se o jeho hospitalizaci na berlínské klinice Charité.