Uniklý dokument: Pandemie koronaviru může trvat rok, v nemocnici skončí až 8 milionů Britů

Televizi SkyNews se podařilo získat dokument britské vládní zdravotnické agentury Public Health England (PHE), který naznačuje nejhorší možné scénář, jenž by mohl v Británii nastat.

Podle něj by si koronavirus mohl vyžádat v příštím roce hospitalizaci 7,9 milionů Britů a cirkulovat by mezi lidmi mohl až do příštího jara. britský epidemiolog Chris Witty už dříve uvedl, že nakazit se může až 80 procent populace, z nichž by podle PHE mohlo 15 procent případů být natolik vážných, že by vyžadovaly léčbu v nemocnici.

Čísla podle serveru nejsou nečekaná a ukazují, jaké situaci bude nutné do budoucna čelit. Dokument také upozorňuje, ne všichni zdravotničtí pracovníci, kteří vykazují příznaky, musí být nutně testováni na přítomnost koronaviru v těle.

"PHE použila čísla nejhorších scénářů, aby znovu zdůraznila důležitost toho, aby lidé s příznaky zůstali doma, a to včetně zdravotnických pracovníků, aby došlo k omezení šíření viru," uvedla zástupkyně ředitele epidemiologické sekce PHE Susan Hopkins.

Lékař, který si nepřál být jmenován, ale televizi sdělil, že současný systém intenzivní péče je "přiměřený pro každodenní život, ve skutečnosti však není nastavený pro epidemii."

To potvrzuje i nedostatečná výroba, kterou nyní podněcuje Britská vláda. Ministr zdravotnictví Matt Hancock například vyzval podniky, aby zvýšily výrobu nezbytného zdravotnického vybavení včetně plicních ventilátorů. Těch je akutní nedostatek ve vícero zemích Evropy.

Podobné prohlášení vydal i mluvčí Downing Street, který uvedl, že příprava na šíření koronaviru je národní prioritou. "Vyzýváme zpracovatelský průmysl a všechny, kdo mají příslušné odborné znalosti a kdo by mohl být schopen pomoci, aby se sešli a pomohli zemi vypořádat se s touto národní krizí."

Problém totiž není pouze v nedostatku materiálu, ale i personálu. Bývalý děkan Fakulty intenzivní medicíny Carl Waldmann přiznal, že samotná výroba dalších plicních ventilátorů nestačí. Bude podle něj potřeba "další personál, další výcvik a další vybavení na ochranu“.