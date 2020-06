V Albánii lze přes internet koupit i medvěda

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přes albánské populární internetové stránky lze koupit medvědy, opice, vlky či dravce. Podle webu listu The Independent to zjistila mezinárodní organizace Four Paws (Čtyři tlapky), zabývající se ochranou zvířat. Nelegální obchodování s divoce žijícími zvířaty v Albánii se vymyklo kontrole, uvedla organizace. Odhalila navíc také albánskou restauraci, která nabízí medvědí maso z nelegálně ulovených zvířat.