V Británii zemřelo dalších 627 lidí s covidem-19

V pondělí ministerstvo zdravotnictví ohlásilo 210 dalších zemřelých, v neděli 269 a v sobotu 345. Od minulého úterý do pátku se ale denní úřední bilance mrtvých pohybovala jako nyní mezi pěti a sedmi sty.

Data, které dnes dopoledne zveřejnil statistický úřad ONS, se od těch, které dalo k dispozici ministerstvo zdravotnictví, značně liší. Podle statistiků s covidem-19 v Británii do 3. května zemřelo více než 38.000 lidí. V obou případech je bilance mrtvých nejhorší v Evropě. To ovšem neplatí při přepočtu na počet obyvatel.

Celkem Británie eviduje již 226.463 potvrzených případů infekce. Nově přibylo přes 3400 nakažených. To je zhruba o pět stovek méně nových infikovaných, než kolik jich ministerstvo hlásilo v pondělí.

Celkem britští zdravotníci provedli od počátku epidemie již více než dva miliony testů na koronavirus. Otestovali přes 1,46 milionu lidí.

V pondělí premiér Boris Johnson představil podrobnosti strategie, která má ve třech fázích vyvést Británii z karantény. Již ve středu by měla začít první fáze, která ale nepřináší žádné dalekosáhlé změny. Do práce se od středy mohou například vrátit lidé, kteří nemohou pracovat z domova - pokud jim to ovšem podmínky na pracovišti dovolí. Obyvatelé Anglie budou moci s jedním členem domácnosti vyrazit také na tenis nebo na ryby. Setkat se budou moci i s jedním člověkem z jiné domácnosti.

Třetí fáze, tedy otevření celé země včetně všech obchodů, je nyní naplánována až na 4. července.