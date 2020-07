Vytyčené cíle v boji proti AIDS se podle OSN nedaří naplňovat

"Hrozí, že koronavirová pandemie nás tomu cíli ještě více vzdálí," řekla dnes v Ženevě výkonná ředitelka UNAIDS Winnie Byanyimaová, kterou citovala agentura DPA. Zvyšování chudoby kvůli koronavirovým restrikcím podle ní vede k nárůstu domácího násilí zejména na dívkách a mladých ženách. V důsledku toho roste i pravděpodobnost nákazy virem HIV, infikovaní navíc v současnosti často nemají přístup k lékařské péči.

Problém představuje i celosvětové snížení výroby kondomů a léků nutných k léčbě AIDS. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) hrozí 73 zemím, že vyčerpají své zásoby těchto léčiv. Až 24 států má už teď s dodávkami medikamentů problémy a jejich sklady jsou téměř prázdné. V této skupině zemí přitom žije třetina lidí, kteří podstupují nezbytnou antiretrovirální léčbu. Pokud by se tato léčba přerušila u pětiny HIV pozitivních pacientů na šest měsíců, vedlo by to podle UNAIDS k dalším 110.000 úmrtí.

Podle Byanyimaové se v boji proti AIDS podařilo dosáhnout dílčích úspěchů, které jsou ale rozděleny nerovnoměrně. Ve východní Evropě, Střední Asii, Latinské Americe, na Blízkém východě či v severní Africe směřuje vývoj naopak k horšímu.

Pokrok v boji proti nemoci zaznamenalo například jihoafrické Království eSwatini (dříve Svazijsko), kde se podařilo snížit počet nakažených na polovinu. Za úspěch lze považovat i to, že ve srovnání s rokem 2010 mělo v roce 2019 přístup v antiretrovirální léčbě třikrát více pacientů. Loni to bylo 25,4 milionu z odhadem 38 milionů nakažených po celém světě, uvádí se ve zprávě.

Počet 1,7 milionu nově nakažených za loňský rok je nejnižší od roku 1989. Po komplikacích doprovázejících AIDS loni zemřelo 690.000 pacientů, což je sice o 39 procent méně než v roce 2010, avšak výrazně více, než jaký je stanovený cíl na letošní rok, což je 500.000.

Podle UNAIDS takovéto dílčí pokroky nestačí. "Svět příliš málo investoval, příliš málo lidem zajistil přístup k léčbě a selhal v tom, aby křivku nově nakažených i obětí AIDS výrazněji zploštil," píše se ve zprávě. V loňském roce měla organizace k dispozici jen dvě třetiny původně plánovaných finančních prostředků vyčleněných na osvětu a léčbu. "Toto kolektivní selhání (...) nás přichází draho. Mezi lety 2015 a 2020 přibylo o 3,5 milionu případů infekce a o 820.000 obětí v souvislosti s AIDS více, než kdyby se svět držel stanovených cílů na rok 2020."