Z ukrajinských černomořských přístavů dnes ráno vyplulo šest lodí s nákladem obilovin

Ve středu Moskva oznámila, že dohodu opět začne plnit. Dnes ale uvedla, že váhá, zda dohodu prodloužit předtím, než za zhruba dva týdny vyprší její platnost.

"Po obnovení obilné dohody vyplulo z ukrajinských přístavů šest lodí. Tím celkový počet lodí, které se vydaly z přístavů, dosáhl 426 a množství vyvezených obilovin překročilo 9,7 milionu tun," řekl podle agentury Anadolu turecký ministr obrany Hulusi Akar. Ruští zástupci se kromě toho vrátili k práci v mezinárodním koordinačním centru (JCC), které zaštiťuje bezpečnou plavbu lodí se zemědělskými produkty přes Černé moře, uvedla agentura Reuters.

Tyto zprávy potvrzují, že vývoz obilí plně funguje. V minulých dnech hrozilo, že další cesty lodí s ukrajinskými zemědělskými produkty ohrozí postoj Moskvy, která v pondělí oznámila, že od dohody dočasně odstupuje. Tvrdila, že jde o reakci na sobotní útok dronů proti ruské Černomořské flotile v Sevastopolu na anektovaném Krymu.

Ve středu dal prezident Vladimir Putin pokyn, aby se Rusko k plnění dohody vrátilo. Podle něj dostalo záruky, že se útok na Černomořskou flotilu nebude opakovat. Ani během dnů, kdy Rusko plnění dohody pozastavilo, se ale námořní transport obilí bezpečným koridorem přes Černé moře nezastavil a pokračoval dál.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes ale podle agentury TASS varoval, že obnovení ruské účasti v dohodě ještě neznamená, že se Rusko rozhodne ujednání prodloužit před tím, než 19. listopadu vyprší jeho platnost. Moskva takzvanou obilnou dohodu dlouhodobě kritizuje a tvrdí, že se neplní část ujednání, která se týká ruského exportu přes ukrajinské území. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov dnes řekl, že Rusko v tomto ohledu stále nevidí žádné zlepšení. Šéf ruské diplomacie zároveň vyzval generálního tajemníka Antónia Guterrese k nápravě. Guterres podle něj dříve navrhoval, aby byly odstraněny jakékoli překážky bránící ve vývozu obilí a hnojiv z Ruska.

Putin začátkem týdne obvinil Kyjev, že bezpečný koridor využil k dronovému útoku na ruskou flotilu v přístavu Sevatopol na anektovaném Krymu. Ukrajina to odmítá a tvrdí, že informace o údajném útoku použilo Rusko jako záminku, proč dohodu přestat plnit. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleh Nikolenko dnes na facebooku napsal, že Ukrajina nikdy nevyužila bezpečný námořní koridor k vojenským účelům a nemá to ani v plánu. Podle něj by Kyjev plavební cestu, kudy se ze země dostává obilí, nikdy úmyslně neohrozil. Shodně s ním to uvedl v rozhovoru se španělskou stanicí Cadena Ser šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba, který ale dodal, že za útokem stojí "lidé dobré vůle". Nikolenko také sdělil, že Ukrajina nepřijala žádné další závazky nad rámec červencové dohody. Kuleba uvedl, že Rusko se ve skutečnosti vrátilo k dohodě díky zákulisním diplomatickým krokům šéfa OSN Guterrese a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, kteří se uchýlili k "jazyku síly".