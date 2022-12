Exploze na hlavním velitelství policie v Polsku. Její šéf se zranil

Kosovo nevyžaduje zrychlený proces či jakékoli zkratky na cestě do Evropské unie. Chce dosáhnout pokroku v ekonomice a veškerých nezbytných reforem. Na tiskové konferenci to řekl kosovský premiér Albin Kurti, který ministru pro evropské záležitosti Mikuláši Bekovi (STAN) dnes v Praze oficiálně předal přihlášku země do EU.