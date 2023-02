FBI prohledává Bidenův prázdninový dům v Delawaru kvůli utajovaným dokumentům

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) provádí prohlídku v prázdninovém domě prezidenta Joea Bidena. Médiím to dnes řekl jeho advokát Bob Bauer. Prohlídka podle listu The New York Times souvisí s dřívějším nálezem utajovaných dokumentů v Bidenově washingtonské kanceláři a v jeho domě. Bauer uvedl, že prezident s úřady plně spolupracuje a více informací poskytne, až vyšetřovatelé dokončí prohlídku.