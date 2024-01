Fico odmítá Ukrajinu v NATO. Od Šmyhala dostal skvělou zprávu ohledně ruského plynu

"Přejeme si, aby válka co nejrychleji skončila a aby Ukrajina byla samostatná, nezávislá, prosperující a demokratická. I proto jsem bez jakéhokoliv váhání podpořil evropskou perspektivu Ukrajiny," řekl Fico ve videu, které po jednání zveřejnil na sociální síti. Podpořil v něm i mírový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, označil ho však za nerealistický.

Slovenský premiér deklaroval, že by z titulu své funkce zablokoval případný vstup Ukrajiny do NATO. "Řekl jsem, že Ukrajina by měla být nezávislá, prosperující, svobodná," poznamenal s tím, že by neměla dávat důvody k rozšíření konfliktu.

Předseda Smeru také zdůraznil, že Slovensko už neposkytne další zbraně. Soustředit se chce na civilní a humanitární pomoc. Ukrajinci obdrží osm používaných sanitek a také odminovací zařízení Božena.

Na jednání se řešil také tranzit ruského plynu přes Ukrajinu, který by měl s největší pravděpodobností pokračovat. Fico to označil za vynikající zprávu pro slovenské podniky i jiné západní země.

Podle Šmyhala budou obě země udržovat pragmatické a oboustranně prospěšné bilaterální vztahy. Slovenský protějšek ho měl ujistit, že Bratislava nebude blokovat unijní pomoc pro Kyjev v hodnotě 50 miliard eur ani nákup zbraní a techniky od slovenských podniků.

"Jsem vděčný Slovákům za pomoc Ukrajině a Ukrajincům v těchto těžkých časech. Jsem přesvědčený, že dnešní setkání s premiérem Robertem Ficem otevře novou kapitolu v našich vztazích," uvedl Šmyhal podle TASR.