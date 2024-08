Ficovu vládu naštvala fikce o temném dni, kdy Rusko napadne Slovensko

Na vydání fiktivního Podzemního kurýra upozornil web novinky.cz, který ozřejmil, že za ním stojí slovenský novinář Tomáš Forró. Ten oslovil kolegy či analytiky, aby popsali, co by se mohlo dít po porážce Ukrajiny a následném útoku Ruska na Slovensko, který zasadil do roku 2028.

"Cílem této iniciativy není šířit strach a paniku, ale klidně a střízlivě upozorňovat na velmi konkrétní hrozby, jaké čelí naše země a celý region uprostřed největšího konfliktu od druhé světové války," uvedli autoři projektu. "Ruský útok na Ukrajinu se pro nás všechny stal mementem, že bezpečnost evropského kontinentu je pouze zdánlivá," dodali.

Iniciativa každopádně neunikla ani vládě Roberta Fica (Smer-SD), která reagovala prostřednictvím facebookového profilu Úřadu vlády SR. Ten příspěvek uvedl titulkem "Odsuzujeme zvrácenou propagandu týdeníku 'Podzemní kurýr'".

"Je neakceptovatelné, aby v naší zemi někdo zneužíval strach a zaséval semínka paniky mezi naše občany v době, kdy sociální sítě reálně a zásadně ovlivňují vnímání bezpečnosti. V situaci, kdy na našich hranicích zuří vojenský konflikt a radikalizace prostřednictvím sociálních sítí vytváří atentátníky a extrémisty, je více než kdykoliv předtím potřebná jednota a vzájemný respekt," napsal úřad.

Podle vlády překročili autoři všechny hranice slušnosti a zodpovědnosti. "Tento plátek manipuluje realitou a zastrašuje obyvatele absurdními scénáři o válce, policejním teroru, útocích Ruska na Slovensko a o zabrání území Slovenska maďarskými separatisty," popsal úřad.

"Jejich články o 'temném dni v dějinách Slovenska' a představa, že bychom měli vystoupit z NATO, nejsou ničím jiným než čistou dezinformací, která má za cíl destabilizovat naši společnost. Napsat, že jde o fiktivní situaci, je jen další forma pokrytectví, která má vytvořit dojem reality a zároveň se vyhnout odpovědnosti za následky," pokračovali zástupci vlády.

Podle úřadu jde o lži zaměřené na šíření chaosu a rozmělňování důvěry lidí v instituce, které mají chránit mír a bezpečnost. "Bezohlednost tohoto projektu zašla až tak daleko, že se tváří jako iniciativa hodná finanční podpory široké veřejnosti, přičemž slibuje distribuci i v tištěné podobě po celém Slovensku," dodali.

Ficova vláda zdůraznila, že Slovensko vždy podporovalo mír a bude i nadále. "Stojíme pevně za názorem, že jen mírová jednání zastaví nesmyslné zabíjení a utrpení. Odsuzujeme jakékoliv pokusy šířit strach, chaos a zastrašování," vzkázal úřad.