Haiti vyhlásilo výjimečný stav a zákaz vycházení. Z věznice utekly tisíce vězňů

Palestinské radikální hnutí Hamás odmítlo vyjednávat o požadavcích Izraele, které byly podmínkou účastí izraelské delegace na jednáních o nové dohodě o příměří v egyptském Káhiře. Izrael tak v neděli nevyšle svou delegaci do Káhiry, informoval zpravodajský web The Times of Israel s odvoláním na nejmenovaného vládního úředníka.