Hodiny posledního soudu ukazují 90 vteřin do půlnoci, nejméně od vzniku

NÁZOR - Odborný časopis Bulletin of Atomic Scientists nedávno posunul ručičky na Hodinách posledního soudu na dvě minuty do půlnoci, připomíná Patty-Jane Gellerová v komentáři pro server National Interest. Politická analytička z think tanku Heritage Foundation podotýká, že stejný čas ukazovaly hodiny naposledy v roce 1953, kdy USA a SSSR otestovaly termonukleární bomby.