Jaderná válka i klimatická krize. Svět je v největším nebezpečí za 75 let, ukazují Hodiny posledního soudu

Svět se podle Bulletin of the Atomic Scientists nachází v největším nebezpečí globální katastrofy za posledních 75 let. Prezidentka organizace Rachel Bronsonová uvedla, že globální trendy stále směřují k potenciální katastrofě.

Válka na Ukrajině představuje riziko jaderné eskalace, a další konflikty, jako například útok na Izrael a válka v Pásmu Gazy, představují moderní hrůzy války i bez použití jaderných zbraní.

Dalším důvodem pro ponechání Hodin v nastavení předchozího roku bylo označení minulého roku za nejteplejší od začátku měření. Bronsonová také zdůraznila, že biologický výzkum, i když je užitečný pro prevenci pandemií, nese riziko spuštění nové pandemie.

Rozvoj umělé inteligence (AI) také vyvolává otázky týkající se řízení technologie, která může civilizaci ohrozit nebo posílit. Od založení v roce 1947, kdy byly Hodiny nastaveny na sedm minut do půlnoci, se posunuly celkem 25krát v závislosti na globálních událostech.

Hodiny posledního soudu je symbolické vyjádření úrovně blízkosti k globální katastrofě, především způsobené jadernými zbraněmi a dalšími hrozbami pro lidstvo, jako jsou klimatické změny či biologické nebezpečí.

Hodiny mají dvě ručičky, jednu značící minuty do půlnoci (která symbolizuje katastrofu), a druhou označující hodiny. Čas je nastavován podle aktuálního ohrožení světa na základě expertního hodnocení globálních událostí, jako jsou jaderné zkoušky, konflikty, změny klimatu a další.

Čím blíže jsou Hodiny posledního soudu k půlnoci, tím vyšší je vnímaná hrozba pro lidstvo. Organizace aktualizuje nastavení hodin podle aktuálních událostí a vývoje na světové scéně. Nastavení Hodin posledního soudu slouží jako symbolický výraz naléhavosti řešení globálních problémů a snahy o zachování míru a bezpečnosti na planetě.