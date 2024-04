Írán popřel zprávy o útoku Izraele. Za výbuchy stály drony z vnitrozemí

"Neexistují žádné zprávy o útoku ze zahraničí proti Isfahánu nebo jiné části Íránu," uvedla íránská tisková agentura Tasnim s odvoláním na "informované zdroje" .

Tři íránští představitelé pro deník The New York Times uvedli, že útok provedly menší drony pravděpodobně vypuštěné ve vnitrozemí Íránu. Dodali, že radarové systémy nezaznamenaly vstup neidentifikovaných letadel do íránského vzdušného prostoru.

Tisková agentura Fars informovala o "třech explozích", které bylo slyšet v blízkosti letiště Isfahán a 8. vojenské letecké základny Šekari. Mluvčí íránské vesmírné agentury informoval, že "několik" dronů bylo "úspěšně sestřeleno".

Izrael se k útoku nevyjádřil a íránští představitelé uvedli, že k Íránu nebyly vyslány žádné střely. Televize Fox News ale sdělila, že šlo o útok, na němž se nepodílely USA, i když o něm byly dopředu informovány.

Izrael varoval, že vrátí úder poté, co Írán během uplynulého víkendu vypálil na svého úhlavního nepřítele stovky raket a bezpilotních letadel. Většinu z nich zachytily systémy protivzdušné obrany.

Víkendový útok následoval po útoku na íránský konzulát v syrském Damašku, ze kterého byl obviněn Izrael.