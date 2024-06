Írán vybírá nástupce tragicky zesnulého Raísího. Voliči hrozí bojkotem

Čeští fotbalisté by mohli v lecčems Gruzii závidět. Nejen to, jakým fotbalem se nováčci na fotbalovém Euru prezentují, ale také to, že díky tomu dokázali porazit oproti nám Portugalce 2:0 a díky tomu tak navíc postoupit do historického osmifinále. Jihoevropanům vzhledem k jistotě postupu už vlastně o nic nešlo a možná i proto do posledního duelu ve skupině F nastoupili s lehkovážností. Hned po dvou minutách totiž Portugalce Gruzínci šokovali otevřením skóre zásluhou výtečně hrajícího Kvaraccheliji. Gruzínci ve druhé půli zvýšili z penalty a došli si tak k nečekané výhře a stejně tak k nečekanému postupu do osmifinále.