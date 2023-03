Izrael má zájem vyvážet do Evropy více plynu, prohlásil Netanjahu

Izrael chce v budoucnu vyvážet do Itálie a přes ni dále do Evropy více plynu ze svých ložisek. Po setkání s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou to dnes podle agentury ANSA řekl šéf izraelské vlády Benjamin Netanjahu. Do Evropy přicestoval v době, kdy jeho zemi svírají protesty proti kritizované vládní reformě justice a kdy se množí násilnosti a střety mezi Izraelci a Palestinci. O aktuální situaci v Izraeli ale Netanjahu na tiskové konferenci nemluvil.