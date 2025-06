Izrael porušuje lidská práva, zjistila EU. Je jí to k něčemu a má možnost to zastavit?

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen se ocitla pod silným tlakem poté, co Komise oznámila, že stahuje klíčový návrh zákona proti tzv. „greenwashingu“. Tento krok vyvolal silnou nevoli u socialistů a liberálů, kteří varují, že by mohli přestat podporovat její vedení, čímž by mohli zablokovat celý legislativní proces v EU.