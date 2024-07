Izraelci se nedokážou shodnout, kolik lidí v Gaze zabili. Palestinci nerozlišují bojovníky a civilisty

O tvrzení IDF informoval americký list New York Times. „Pozemní, letecké a námořní síly IDF operují v pásmu Gazy již 263 dní, aby dosáhly cílů války. Síly zlikvidovaly a zadržely přibližně 14 000 teroristů. Mezi zlikvidovanými teroristy je šest velitelů brigád, více než 20 velitelů praporů a přibližně 150 velitelů rot,“ napsala armáda na telegramu.

Údaje IDF hovoří až o polovině zabitých velitelů vojenského křídla Hamásu. „V důsledku precizního zpravodajského a operačního úsilí byla do této fáze války prostřednictvím řady úderů a eliminací zlikvidována polovina vedení vojenského křídla Hamásu,“ pokračovaly izraelské síly s tím, že „pokračují ve svém klíčovém úkolu pronásledovat vrcholné představitele teroristické organizace Hamás v rámci cíle rozložit schopnosti této organizace“.

Ze vzduchu údajně Izraelci zasáhli „přibližně 37 000 cílů v Pásmu Gazy“ a přes „25 000 teroristických infrastruktur a odpalovacích stanovišť“. „Kromě toho se IDF zaměřují na vyhledávání teroristů, kteří se usídlili a zřídili základny na citlivých místech v pásmu Gazy, včetně nemocnic, škol a humanitárních útulků,“ potvrdila armáda.

Palestinské ministerstvo vyčísluje počty mrtvých bez toho, aby oddělovalo „bojovníky a nebojovníky“, jak informovaly NY Times. „Od začátku konfliktu bylo v Gaze zabito více než 38 000 lidí a téměř 90 000 dalších bylo zraněno,“ uvedl tamní resort.

Vysocí představitelé Izraele tvrdí, že „na jednoho mrtvého bojovníka Hamásu připadají dva mrtví civilisté“. „IDF nasazují špičkový mapovací software, aby se pokusily snížit počet mrtvých nebojovníků,“ dodali nejmenovaní představitelé podle serveru Times of Israel.

Tito izraelští činitelé vyčíslili, že „bylo zabito 5000 bojovníků Hamásu“. „Ta čísla jsou víceméně správná,“ řekl jeden z nich. „Neříkám, že není špatné, že máme poměr dva ku jedné. Používání lidských štítů bylo součástí základní strategie Hamásu,“ poznamenal.

Izrael „zahájil ofenzívu zaměřenou na zničení vojenských a řídících schopností Hamásu po masakru, který Hamás spáchal 7. října, kdy přes hranici do Izraele z Gazy vtrhlo asi 3 000 teroristů, kteří zabili asi 1 200 lidí a odvlekli do Gazy přes 240 rukojmích“, uvádějí Times of Israel. Převážná většina osob zabitých při obsazování pohraničních obcí ozbrojenci byli civilisté – včetně kojenců, dětí a starých lidí.