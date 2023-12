Izraelské tanky drtí Chan Júnis. Vojáci věří, že dopadnou člena vedení Hamásu

O aktuální situaci informovala BBC, která uvedla, že Chan Júnis je obklíčen a na dvou frontách čelí izraelským tankům. Armáda sdělila, že postupuje dům po domu a šachtu po šachtě, což je evidentní narážka na tunely využívané teroristy z hnutí Hamás. Střety s radikály pokračují také v několika oblastech na severu Gazy. V uplynulých hodinách došlo také k úderům proti cílům z Hizballáhu v sousedním Libanonu.

Zdravotníci z nemocnice Nasser v Chan Júnisu jsou kvůli pokračování bojů přetíženi. Šéf nemocnice řekl BBC, že jeho tým ztrácí kontrolu, zatímco do zařízení míří stovky zraněných lidí.

Potvrdilo se také úmrtí izraelského rukojmího v Pásmu Gazy, předcházely tomu zprávy o neúspěšné izraelské záchranné operaci. Oficiální prohlášení neobsahuje zmínku o příčině smrti.

Izraelci se domnívají, že potřebují přibližně další dva měsíce na dokončení probíhající pozemní ofenzivy v Chán Júnisu a následné ukončení první fáze války proti teroristickému hnutí Hamás. Izraelský činitel sdělil webu Axios, že Tel Aviv nedostal od Washingtonu konkrétní termín, do kdy má dokončit vojenské operace v Gaze. Američané nicméně měli dát najevo, že čas dochází.

Podle zdroje se oba partneři rozcházejí v tom, jak dlouho by ještě měla invaze pokračovat. Bidenova administrativa by si přála ukončení bojů do konce měsíce. Izraelci míní, že potřebují čas nejméně do konce ledna.

"Americká zpráva je taková, že by chtěli dokončit boje dříve, s menší újmou pro palestinské civilisty a větší humanitární pomocí pro Gazu. Také bychom si to přáli, ale nepřítel nesouhlasí. Američané tomu rozumí, spolupracujeme. Potřebujeme je a oni potřebují nás," podotkl činitel.

Oficiální stanovisko Washingtonu je takové, že válku proti Hamásu vede Izrael, který si tak o věcech sám rozhodne. Bílý dům však ujistil, že bude pokračovat v podpoře Izraele.