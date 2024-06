Izraelský návrh příměří získává podporu. Vítá ho EU i OSN

Von der Leyenová sdělila, že v plné míře souhlasí s americkým prezidentem Joem Bidenem. "Nejnovější návrh je významnou příležitostí k ukončení války a utrpení civilního obyvatelstva v Gaze. Tento třístupňový plán je vyvážený a realistický. Teď potřebuje podporu všech stran," napsala na sociální síti X.

Guterres v pátek naznačil svůj souhlas s návrhem příměří. "Generální tajemník už měsíce naléhá na příměří, plný a neomezený přístup humanitární pomoci a okamžité a bezpodmínečné propuštění všech rukojmích zadržovaných v Gaze," uvedl mluvčí Stéphan Dujarric.

"Je čas, aby tato válka skončila," prohlásil Biden na tiskové konferenci v Bílém domě, kde představil plán o třech fázích. První by trvala šest týdnů. Podle prezidenta by zahrnovala "celkové a úplné příměří, stažení izraelských sil ze všech obývaných oblastí Gazy, propuštění rukojmích včetně žen, starších lidí a zraněných výměnou za propuštění stovek palestinských vězňů".

Plán by podle americké strany umožnil zvýšení humanitární pomoci a do Pásma Gazy by denně přijíždělo šest stovek nákladních aut s pomocí.

Izraelský návrh počítá s druhou fází, ve které by došlo k trvalému zastavení bojových akcí. V jejím rámci by proběhla výměna všech živých rukojmích a dočasné příměří by nabylo plné platnosti. Ve třetí fázi by došlo k návratu pozůstatků rukojmích odvlečených do Gazy během říjnového útoku.

Biden apeloval na Hamas, aby nabídku přijal. Vyzval také izraelské vedení, aby se za dohodu postavilo i navzdory případnému tlaku. Vyslovil se rovněž proti nekonečné válce. Region podle šéfa Bílého domu potřebuje diplomatické řešení, na němž budou muset spolupracovat Izraelci a Palestinci na obnově Pásma Gazy. Plan by měl také otevřít cestu k normalizaci vztahů Izraele se Saúdskou Arábií a oslabit hrozbu pro region ze strany Íránu.

Americký prezident považuje návrh za šanci pro Izrael stát se silným regionálním hráčem. "Izrael předložil svůj návrh a Hamás říká, že chce příměří. Tato dohoda je příležitostí dokázat, že to myslí opravdu vážně. Je čas začít tuto novou etapu, aby se rukojmí mohli vrátit domů, aby byl Izrael v bezpečí a aby skončilo toto utrpení," dodal Biden.