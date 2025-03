Je mi to líto, řekl premiér Ontaria a uvalil přirážku na dodávky elektřiny do USA

Od pondělí vstoupil v platnost nový tarif, který podle kanadské stanice CBC zvýší cenu elektřiny vyvážené z Ontaria do USA přibližně o deset dolarů za megawatthodinu. Tento nárůst by měl provincii denně přinést 300 až 400 tisíc dolarů, jež budou využity na podporu pracovníků a podniků zasažených americkými cly.

„Věřte mi, když říkám, že to nechci udělat. Je mi strašně líto Američanů, protože to nejsou Američané, kdo začal tuto obchodní válku. Je to jeden člověk, který je za ni zodpovědný, a to prezident Trump,“ popsal ontarijský premiér Ford.

Ontario je zodpovědné za dodávky elektřiny zhruba 1,5 milionu amerických zákazníků v severních státech New York, Michigan a Minnesota. „Příplatek bude průměrnou domácnost nebo firmu v těchto státech stát měsíčně 100 dolarů navíc na účtech za elektřinu,“ vyčíslil Ford.

Výše poplatku by se mohla zvýšit, pokud bude Trumpova administrativa pokračovat v eskalaci obchodní války proti Kanadě. Dokud tato cla nebudou smetena ze stolu, dokud tato cla nadobro nezmizí, Ontario neustoupí. Neustoupíme,“ zdůraznil premiér.

Zdražení dodávek elektrické energie do USA není jediným krokem, který Ontario podniklo v reakci na Trumpova cla uvalená na kanadské zboží. Provincie stáhla z prodeje americký alkohol a zakázala americkým firmám účast na státních zakázkách.

Ford zdůraznil, že pouhé oddálení cel nestačí, což Trump minulý týden učinil jen pár dnů po jejich ohlášení. „Dočasné pozastavení některých cel nebo udělení výjimek na poslední chvíli situaci nevyřeší. Musíme tento chaos jednou provždy ukončit,“ prohlásil.

Podle něj omezení dodávek elektřiny nemá pevné hranice. „Pokud to bude nutné a Spojené státy budou eskalovat situaci, nebudu váhat zcela zastavit dodávky elektřiny. Uvidíme, kam se to vyvine. Mění své postoje téměř každý den,“ varoval s odkazem na amerického prezidenta.

Ontarijský premiér vyslal jasný vzkaz i ostatním provinciím. Premiérce sousední Alberty, Danielle Smithové, připomněl, že její provincie denně vyváží do USA čtyři miliony barelů ropy. „Vzkaz pro premiérku Smithovou: myslím, že nadejde den, kdy budete muset využít tento trumf a zavést vývozní daň,“ navrhl.

Smithová uznala, že Alberta musí přijmout určitá opatření, avšak zavádění omezení či protisankcí na dodávky ropy a plynu zatím odmítá. Podobný postoj zaujal i premiér provincie Saskatchewan, odkud do USA proudí strategicky důležitý uran a potaš.