Kanada uvalila sankce na desítky lidí šířících ruskou propagandu a fake news

Na seznamu jsou dále společnosti United World International a Foundation for the Fight Against Repression spojené s žoldnéřskou Wagnerovou (v ruském přepisu Vagnerovou) skupinou Jevgenije Prigožina a Mezinárodní informační agentura (MIA) Rusko dnes.

"Ruské dezinformace podporují utrpení milionů lidí. Prezident (Vladimir) Putin se snaží manipulovat veřejným míněním. Kanada těmto šiřitelům dezinformací a propagandy nedovolí jednat beztrestně. Kanada stojí po boku Ukrajiny," uvedla ministryně zahraničních věcí Mélanie Jolyová.

Kanada od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 postihla sankcemi přes 2200 jednotlivců a firem.