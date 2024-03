Kandidát, kterého jsme chtěli. Lidé nosí hlasovací lístky a květiny na hrob Navalného

Medicína, to byl po dlouhou dobu výhradně mužský obor. Ačkoliv ženy měly ambice stát se lékařkami, až do minulého století jim to nebylo umožněno. V 19. století se to podařilo jenom hrstce odvážných žen, které svému snu vystudovat medicínu a léčit obětovaly veškerý svůj soukromý život. Přitom se musely potýkat s předsudky, s mnohými těžkostmi i zákazy. První česká lékařka se jmenovala Bohuslava Kecková a narodila se před 170 lety.