Katastrofální implozi ponorky Titan zřejmě zachytily citlivé přístroje

V květnu by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo opoziční hnutí ANO, získalo by 34,5 procenta hlasů a 87 křesel. Strany nynější vládní pětikoalice by nedosáhly na většinu v dolní parlamentní komoře. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Median.