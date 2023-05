"Kategoricky nesouhlasíme, nechápe, co se děje..." Kreml zkritizoval Macrona za slova o vazalství

Francouzský prezident Emmanuel Macron v rozhovoru pro L'Opinion uvedl, že Rusko geopoliticky prohrálo svou válku na Ukrajině a stává se vazalským státem Číny.

"De facto spadlo do určité formy podřízenosti Číně a ztratila přístup k Baltskému moři, což bylo klíčové, protože to přimělo Švédsko a Finsko, aby přijaly rozhodnutí vstoupit do NATO," řekl Macron.

"Ještě před dvěma lety to bylo nemyslitelné. Takže už je to geopolitická porážka," dodal francouzský prezident.

"S tím kategoricky nesouhlasíme. Naše vztahy s Čínou mají charakter zvláštního, strategického partnerství," řekl podle Le Monde novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal, že Macronovy komentáře odrážejí "naprosto nesprávné pochopení toho, co se děje".

Peskov také uvedl, že Rusko chce dál rozvíjet a prohlubovat vztahy s Tureckem, bez ohledu na to, kdo vyhraje tamní prezidentské volby. Ty zřejmě nerozhodly o tom, kdo zemi povede, protože Recep Tayyip Erdogan ani jeho opoziční rival Kemal Kiliçdaroglu nezískali nadpoloviční počet procent.

"Samozřejmě, že v těchto dnech pozorně sledujeme zprávy z Turecka s velkým zájmem. Respektujeme volbu tureckého lidu, ale očekáváme, že naše spolupráce bude pokračovat, prohlubovat se a rozšiřovat," řekl Peskov.