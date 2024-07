Konec války v nedohlednu. Hamás oznámil, že odchází z jednání o příměří

Nejmenovaný zástupce Hamásu uvedl, že jeho lídr Ismaíl Haníja sdělil vyjednavačům, že hnutí se rozhodlo zastavit vyjednávání kvůli "nedostatečné serióznosti" Izraele či kvůli "neustálým masakrům neozbrojených civilistů". Poslední izraelský úder ze soboty si podle palestinských úřadů vyžádal desítky mrtvých.

"Hamás prokázal velkou přizpůsobivost ve snaze dosáhnout dohody a ukončit agresi a je připravený vyjednávání obnovit, pokud okupující vláda dokáže, že skutečně chce uzavřít dohodu o příměří a výměně zajatců," sdělilo hnutí.

Podle jiného člena Hamásu navíc sobotní útok přežil vojenský velitel Mohammed Dajf, který byl cílem úderu, jak přiznala izraelská armáda. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na sobotní tiskové konferenci přiznal, že stále není jasné, zdali se armádě podařilo zlikvidovat dvojici velitelů.

Podle Hamásu byly při útoku zasaženy stany pro vysídlence, přičemž zemřelo 71 lidí a dalších 289 osob utrpělo zranění. "Izraelská obvinění jsou nesmyslná a jejich cílem je ospravedlnit hrozný masakr. Všichni mrtví jsou civilisté a to, co se stalo, byla vážná eskalace válečné genocidy podporovaná americkou oporou a mlčením světa," řekl mluvčí hnutí Sámí abú Zuhrí v sobotu.

Návrh příměří představil na konci května americký prezident Joe Biden. První fáze měla trvat šest týdnů. Podle prezidenta by zahrnovala "celkové a úplné příměří, stažení izraelských sil ze všech obývaných oblastí Gazy, propuštění rukojmích včetně žen, starších lidí a zraněných výměnou za propuštění stovek palestinských vězňů".

Plán by podle americké strany umožnil zvýšení humanitární pomoci a do Pásma Gazy by denně přijíždělo šest stovek nákladních aut s pomocí.

Návrh počítal s druhou fází, ve které by došlo k trvalému zastavení bojových akcí. V jejím rámci by proběhla výměna všech živých rukojmích a dočasné příměří by nabylo plné platnosti. Ve třetí fázi by pak došlo k návratu pozůstatků rukojmích odvlečených do Gazy během říjnového útoku.