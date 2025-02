Konečně budeme mluvit o míru, ne o válce, vzkazuje Kreml po telefonátu Trumpa s Putinem

V posledních týdnech mohl český fotbalový fanoušek slyšet o pravidelných trefách Adama Hložka v německé Bundeslize, kde - jak známo - hraje za Hoffenheim. Zdálo se tak, že by mohl ve stoupajících výkonech pokračovat a že by to tak mohlo být příslibem pro českou reprezentaci. Jenže nyní přišla nečekaná rána. Německý celek se bude muset bez Hložka obejít několik týdnů kvůli blíže nespecifikovanému zranění nohy.