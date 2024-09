Libanon zažil jeden z největších útoků v historii. Izraelské letectvo útočilo po celé zemi

Napětí mezi Izraelem a Hizballáhem vzrostlo od minulého týdne, kdy při explozích pagerů a vysílaček, které používali členové Hizballáhu, zemřelo 37 lidí. Uvedl to server Times of Israel s tím, že celkově bylo provedeno přes 300 náletů.

Izraelská vojenská letadla v pondělí ráno podle svědků, které citovala agentura Reuters, provedla sérii náletů na města podél jižní hranice Libanonu. Libanonská tisková agentura uvedla, že „nepřátelská vojenská letadla uskutečnila během půl hodiny více než 80 náletů.“ Útoky byly hlášeny také z východní části země v údolí Bikáa a na severu v regionu Hermel.

Mluvčí izraelské armády Daniel Hagari vyzval obyvatele jižního Libanonu, aby se drželi dál od stanovišť Hizballáhu. Uvedl, že nálety byly preventivním opatřením, a že Izrael zaútočil poté, co zjistil, že Hizballáh připravuje raketový útok na Izrael.

Na otázku ohledně možného pozemního vpádu izraelských sil do Libanonu Hagari odpověděl, že „Izrael udělá vše, co bude třeba,“ aby zajistil bezpečný návrat evakuovaných obyvatel severního Izraele do jejich domovů. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý týden označil navrácení evakuovaných za jeden z hlavních cílů války.

Ostřelování mezi oběma stranami pokračovalo i během uplynulého víkendu. V pátek při izraelském útoku na Bejrút zahynulo nejméně 45 lidí, včetně dvou vysoce postavených členů Hizballáhu. V sobotu libanonské hnutí odpálilo na Izrael přibližně 150 raket.

Agentura Reuters připomíná, že konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem začal po vypuknutí války v pásmu Gazy, na což Hizballáh zareagoval ostřelováním izraelských pozic u společných hranic. Hnutí uvádí, že tyto útoky podniká na podporu palestinského lidu.