Lidská práva Rusy vůbec nezajímají. Ukrajinci končí v ruských věznicích bez obvinění, advokáti k nim nesmí

Zadržení jsou bez možnosti oficiálního vypátrání a jsou vystaveni nejistému osudu. Stanice BBC, která upozornila na tuto problematiku, zdůraznila, že tito civilisté jsou nejzranitelnější skupinou v průběhu války, kterou Rusko vede proti Ukrajině.

Zadržení civilisté jsou často bez obhajoby, bez obvinění a bez možnosti soudu. Mezinárodní právo přiznává civilistům určitá práva, ale v tomto případě jsou tato práva systematicky porušována.

Většina zadržených se nachází ve vězeních bez náležitých záznamů o jejich zadržení, a tak je velmi těžké je vystopovat a zjistit o nich cokoli oficiálně.

Zpráva BBC poukazuje na nemožnost získat přístup k těmto zadrženým pomocí právních cest, a to dokonce i v případech, kdy jsou oficiálně obviněni ze zločinů.

"Jako ochránci lidských práv bychom jim mohli poslat obhájce, na to nám ale odpovídají, že 'my je z ničeho neobviňujeme a nepodezíráme, prostě byli zadrženi za odpor vůči speciální vojenské operaci'," říká právnička Polina Muryginová z projektu Every Human Being.

Civilisté jsou zadržováni v uzavřeném systému, kde chybí základní záruky spravedlivého soudu a možnost přístupu advokátů. Situace civilistů v této situaci je nejistá a často tragická, s rodinami, které nemají žádnou jistotu o osudu svých blízkých.

Obvinění v Rusku mají práva až e chvíli, kdy je proti nim vzneseno obvinění. Civilisté ale často sedí v ruských vězeních bez obhajoby, bez obvinění a bez soudu. Reálně tak sice existují uvnitř ruského vězeňského systému, ale oficiálně ne.

K těm, kdo sedí ve vazbě bez obvinění, tak advokáti jednoduše nemají přístup. "Ani mně, ani kolegům se nepodařilo takové lidi najít a setkat se s nimi," uvedla advokátka Marije Ejsmontová.

Stejnou zkušenost má i advokát Leonid Solovjov. "Stává se často, že přijedu, ale řeknou mi, že tam takový člověk není. Nikoho k němu nepouštějí, anebo ho přemístili jinam. Nepustí mě zkontrolovat cely," řekl BBC.

Celkově je tento problém nejenom nespravedlivý, ale také porušuje základní lidská práva a mezinárodní normy týkající se zacházení s civilisty během konfliktu. Advokáti ale nebyli schopni uvést jediný příklad, kdy se jim podařilo setkat se se zajatým Ukrajincem.

BBC tvrdí, že ví o jediném případu, kdy se zadrženého Ukrajince podařilo vypátrat a potvrdit, že je ve vězení. I přesto k němu nebyl vpuštěn advokát.

Ukrajinští lidskoprávní aktivisté, s nimiž BBC hovořila, připouštějí, že více informací lze získat od propuštěných, buď od vyměněných ukrajinských válečných zajatců, nebo od civilistů.

Z pohledu ukrajinské legislativy je rukojmím civilista zadržený ruskými bezpečnostními složkami na okupovaném území Ukrajiny v podstatě za podporu své země. Takové zadržování v podmínkách okupace ukrajinského suverénního území je právně kvalifikováno jako únos a braní rukojmí.

Jsou ale i tací, které Rusové prostě bez vysvětlení propustili. Není přesně známo, kolik takových lidí je. Rusko ale nadále tvrdí, že vězni jsou drženi v souladu s požadavky Ženevské konvence zakazující mučení. BBC požádala ruské ministerstvo obrany o vyjádření k ukrajinským důkazům o nelidském zacházení a mučení. Dodnes čeká na odpověď.

Podle ministerstva pro reintegraci dočasně okupovaných území Ukrajiny k listopadu 2023 je v ruském zajetí 4 337 Ukrajinců. Z toho 3 574 lidí jsou vojáci, 763 lidé jsou civilisté. Ukrajinské úřady se spoléhají na údaje od Červeného kříže, ale ten se ne vždy dostane do míst, kde jsou Ukrajinci drženi v Rusku, nemluvě o detenčních centrech a koloniích na okupovaných územích.

"Hlavním problémem je, že chybí civilisté, kteří nebyli nikde hlášeni. To znamená, že potřebujeme úplný seznam všech lidí, kteří byli uneseni, a existují svědci, že se to stalo. Ale žádný takový seznam neexistuje," vysvětluje Anastasia Panteleevová, analytička Media Initiative for Human Rights.

Ruským a ukrajinským aktivistům za lidská práva se podařilo identifikovat více než 30 kolonií a vazebních věznic, z nichž bylo hlášeno zadržování civilních vězňů. K těmto lidem ale nikdo nemá přístup.