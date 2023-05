Lukašenko: Putin dá jaderné zbraně každému, kdo se připojí k „unii Ruska a Běloruska“

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko prohlašuje, že Ruská federace poskytne jaderné zbraně všem zemím, které se připojí k "unii Ruské federace a Běloruska", uvedla Ukrajinska Pravda s odkazem na video rozhovor s běloruským prezidentem zveřejněný ruským propagandistou Pavlem Zarubinem.

"Pokud se někdo obává, nemyslím si, že by se tím Kasym Tokajev (prezident Kazachstánu - pozn. red.) obával, ale pokud ano, pak nikdo není proti tomu, aby Kazachstán a další země měly tak blízké vztahy jako my a Ruská federace.

Je to velmi jednoduché. Spojení Běloruska a Ruska by mělo být uzavřeno, a to je vše: jaderné zbraně budou proti všem."

Podle Lukašenka mají tyto země „jedinečnou šanci se sjednotit“.

Běloruský opoziční aktivista Valerij Cepkalo uvedl, že po setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem byl samozvaný prezident Běloruska Alexandr Lukašenko převezen v kritickém stavu do Ústřední klinické nemocnice v Moskvě.