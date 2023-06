Lukašenkův plamenný projev: Válka na Ukrajině začala před rokem 2014, je chyba, že invaze nezačala dřív

"Naprosto souhlasím s prezidentem Putinem, když říká, že jsme tuto válku nezačali. Nezačalo to ani v roce 2014. Začalo to dávno před rokem 2014. Viděli jsme všechno, co se zde stalo: "hnědý" převrat, který se odehrál, a to, k čemu je Ukrajina vedena. Viděli jsme, kdo je v popředí," řekl v projevu Lukašenko.

Dodal, že pokud by totální invaze nezačala před více než rokem, začala by zítra, ale Rusko a Bělorusko by na tom byly hůře. "Všechno směřovalo tímto směrem. Snad jedinou chybou je, že jsme tento problém nevyřešili v letech 2014-15, předtím, než Ukrajina měla armádu nebo byla připravena... Všichni chtěli mírové urovnání, ale Ukrajina mezitím vytvořila schopné ozbrojené síly," podotkl.

Zdůraznil také, že vedení Ukrajiny má mnoho možností, jak může svým lidem v zemi zajistit mír. "Ale ti první prezidenti. (Janukovyč, Porošenko, ani Zelenskyj, pozn. red.) toho nevyužili. Proč? Chtěli válku? Ne. Byli k tomu prostě tlačeni," prohlásil s tím, že vedení Ruska začaly kvůli válce odsuzovat například Izraele nebo Gruzie. "Proč odsuzujete? Včera jste byli horlivými zastánci této operace," řekl.

V projevu také zřejmě naznačil možnost, zničení Ukrajiny. "Představte si, že by se v Mexiku začali vysmívat občanům Spojených států, Američanům. To Mexiko by už neexistovalo," uvedl bez dalšího kontextu.

Běloruský vůdce je tvrdým kritikem Západu a nejbližším spojencem režimu Vladimira Putina. Podporuje i krvavou invazi, kterou Rusko proti Ukrajině vede, a sám proti svému sousedskému státu horlivě vystupuje. V červenci roku 2022 například tvrdil, že de facto uznal nezákonnou a samozvanou Doněckou a Luhanskou lidovou republiku a ruskou anexi Krymu, uvedl server Ukrajinska pravda.

Před nedávnem pak například prohlásil, že všechna tvrzení o ukrajinské protiofenzívě jsou "dezinformace". Podle něj by Ukrajina a Rusko by měly zasednout k jednacímu stolu bez jakýchkoli předběžných požadavků ze strany Kyjeva.

"Teď se často zmiňuje 'protiofenzíva, protiofenzíva!'... Dezinformace jsou nebezpečné v každé bitvě. Vzpomeňte si na bitvu u Kurska, o Stalingrad, kdy jsme úspěšně dezinformovali nepřítele a vyhráli bitvu..." uvedl.

"Ale musím říci, že největší dezinformací je tato 'protiofenzíva'. Z mého pohledu neexistuje žádná 'protiofenzíva' a ani nemůže existovat. Je to prostě šílenství. Bojovat na jedné až pěti frontových liniích, pokud jde o prostředky a personál, je prostě šílenství!" tvrdí.

"Ne, potřebují vyburcovat Ukrajince, potřebují je natáhnout, aby pokračovali a utopili nás v této konfrontaci. To je to, co se dnes děje na frontě. Vidíme to. Je to přímo za našimi hranicemi," dodal Lukašenko.