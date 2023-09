Macron: Na olympijských hrách v Paříži se nesmí objevit vlajka Ruska

Navzdory probíhající ruské invazi na Ukrajině Mezinárodní olympijský výbor (MOV) doporučil, aby ruští i běloruští sportovci mohli soutěžit na mezinárodních soutěžích, za předpokladu, že splní stanovené podmínky včetně soutěžení pod neutrální vlajkou a prokáží, že aktivně nepodporují válku na Ukrajině.

"Doufám, že jde o svědomité rozhodnutí olympijského světa. Není ale to hostitelský stát, který by měl rozhodovat o tom, co má dělat MOV. (Prezidentovi výboru) Thomasi Bachovi plně důvěřuji," řekl francouzský prezident.

"Samozřejmě, že na olympijských hrách v Paříži nemůže být ruská vlajka, myslím, že v tom je shoda. Pro Rusko jako zemi není (na olympiádě) místo v době, kdy páchá válečné zločiny, kdy deportuje děti," konstatoval Macron .

V rozhovoru pro francouzský sportovní deník L'Équipe se Macron zamýšlel i nad tím, jak rozlišovat mezi ruskými sportovci, kteří jsou komplici současného ruského režimu a těmi, kteří jsou jeho oběťmi uvedl server euronews.

Podle jeho slov musí MOV v tomto směru přijmout takové rozhodnutí, které bude spravedlivé a srozumitelné pro Ukrajince. "To je rovnováha, kterou budeme muset dosáhnout," poznamenal.