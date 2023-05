Macron: Rusko válku prohrálo. Je vazalem Číny

"De facto spadlo do určité formy podřízenosti Číně a ztratila přístup k Baltskému moři, což bylo klíčové, protože to přimělo Švédsko a Finsko, aby přijaly rozhodnutí vstoupit do NATO," řekl Macron.

"Ještě před dvěma lety to bylo nemyslitelné. Takže už je to geopolitická porážka," dodal francouzský prezident.

Podle Macrona nemůže Rusko vyhrát válku na Ukrajině ani vojensky. "Takže je na nás, abychom zjistili, jak pomoci Ukrajincům s jejich protiútokem a připravit bezpečnostní záruky pro jednání, která se nevyhnutelně uskuteční," řekl.

"Vždy jsem říkal, že nakonec bude muset evropská bezpečnostní architektura Ukrajinu plně bránit," řekl Macron a dodal, že musí také počítat s nekonfrontační politikou vůči Rusku a zaměřit se na obnovení udržitelné rovnováhy moci.

"Ale je třeba ještě podniknout mnoho kroků, než se k tomu dostaneme," dodal francouzský prezident.