EU už nechce hrát druhé housle. Aby se zbavila závislosti na USA? chystá masivní investici

„Je naším cílem, aby se čipy pro umělou inteligenci vyráběly přímo v Evropě. Jde o zásadní prvek naší technologické suverenity,“ uvedla Virkkunenová v rozhovoru pro server Politico.

V současnosti jsou evropské firmy působící v oblasti AI výrazně závislé na amerických výrobcích čipů, především na společnosti Nvidia. Ta dodává výkonné procesory potřebné k trénování nejpokročilejších modelů umělé inteligence. V posledních týdnech přitom hrozilo, že Spojené státy omezí vývoz těchto čipů do Evropy. Washington ale od tohoto záměru minulý týden ustoupil.

Téma vlastní výroby čipů se dostává do popředí i kvůli blížícímu se přezkumu evropského Chips Actu – strategického plánu EU na posílení domácího čipového průmyslu. Komise musí do září 2026 předložit zprávu o pokroku v této oblasti. Původní cíl, aby Evropa do roku 2030 získala 20% podíl na globálním čipovém trhu, se zatím nedaří plnit. Evropský účetní dvůr již varoval, že Unie v tomto směru zaostává.

Virkkunenová zdůraznila, že Komise nyní zjišťuje, kde se nachází největší slabiny a kde je potřeba investovat, aby Unie v oblasti AI čipů zůstala konkurenceschopná.

Podporu eurokomisařka získala i od klíčových hráčů z průmyslu. Generální ředitel belgického výzkumného centra Imec Luc Van den hove označil za zásadní problém to, že v Evropě chybí velké fabless firmy – tedy společnosti, které sice navrhují čipy, ale jejich výrobu zadávají externím partnerům. „Potřebujeme vytvořit podmínky pro vznik těchto firem, podobně jako existuje Nvidia,“ řekl Van den hove.

Evropa se však i zde snaží dohnat ztrátu. V posledních měsících vzniklo několik startupů, například španělský Openchip, které plánují vyvíjet čipy konkurující americkým gigantům. Jejich produkty ale zatím nejsou připraveny pro komerční trh.

Virkkunenová minulý týden navštívila Spojené státy, kde se setkala i se zástupci Nvidie. Uvedla, že společnost vnímá Evropu jako „zajímavý kontinent“ především kvůli plánům Komise vybudovat tzv. AI továrny – výpočetní centra, která poskytnou přístup k výkonné infrastruktuře vědcům i startupům.

„Půjde o masivní investice, které budou vyžadovat obrovské množství čipů pro umělou inteligenci,“ dodala Virkkunenová.