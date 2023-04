Medveděv hrozí státům G7: Pokud zakážete vývoz do Ruska, zrušíme obilnou dohodu

Skupina G7 zvažuje, že prakticky zakáže vývoz do Ruska. Podle Medveděva by to znamenalo reciproční zákaz dovozu z Ruska, včetně zboží, které je pro země G7 nejcitlivější. "Za takových podmínek skončí obilná dohoda," uvedl.

Agentura Reuters s odkazem na Bloomberg tento týden uvedla, že země G7 jednají o obrácení sankcí, tedy zvažují zákaz vývozu do Ruska s tím, že by se pouze schvalovaly výjimky. Nyní funguje opačný princip, kdy je vývoz povolen, pokud nepodléhá uvaleným sankcím.

Státy G7 přitom v neděli vyzvaly k "prodloužení, plné implementaci a rozšíření" stávající dohody o vývozu ukrajinského obilí přes Černé moře. Dohoda zprostředkovaná OSN a Tureckem byla podepsána loni v červenci v Istanbulu a umožnila Ukrajině vyvézt více než 27 milionů tun obilí z několika jejích černomořských přístavů.

"Odsuzujeme ruské pokusy používat potraviny jako prostředek destabilizace a jako nástroj geopolitického nátlaku a znovu zdůrazňujeme náš závazek jednat solidárně a podporovat ty, kteří jsou nejvíce zasaženi ruským zbrojením v oblasti potravin," uvedla podle Reuters G7 ve stanovisku.