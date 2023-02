Morawiecki je v den prvního výročí ruské invaze na Ukrajině

"Rok po zahájení ruských vojenských akcí se premiér Mateusz Morawiecki vydal do Kyjeva, aby vyslal jasný a hmatatelný signál o pokračující podpoře ukrajinské obrany proti Rusku," uvedl na twitteru mluvčí polské vlády Piotr Müller, který zároveň připomněl, že Morawiecki se do ukrajinské metropole vydal už v polovině března loňského roku. Tedy nedlouho poté, co Rusko zahájilo invazi do země.

Polský premiér tehdy do Kyjeva, u kterého v té době ještě zuřily boje, přijel vlakem společně s předsedou české vlády Petrem Fialou, tehdejším premiérem Slovinska Janezem Janšou a doprovázel je také polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński. Zástupci středoevropských zemí tehdy vyjádřili jednoznačnou podporu Ukrajině.

Dnes by se měl Morawiecki pravděpodobně zúčastnit zasedání ukrajinského parlamentu, napsal server TVN24 s odvoláním na generálního sekretáře polské vládní strany Právo a spravedlnost Krzysztofa Sobolewského.

Kancelář polského premiéra na twitteru mezitím zveřejnila fotografie z dnešní návštěvy Morawieckého v Kyjevě, na kterých je polský premiér vidět mimo jiné se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem.