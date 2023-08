MZV varuje Čechy: Rozmyslete si cestu do Švédska, zemi hrozí kvůli pálení Koránu teroristický útok

Češi by si měli své případné cestování do Švédska velmi dobře rozmyslet. Tamní bezpečnostní služba totiž vyhodnotila stupeň teroristické hrozby jako vysoký, na což upozornil český resort zahraničních věcí. Děje se tak po sérii případů pálení Koránu, kterého se dopustili švédští a dánští extrémisté. To rozlítilo nejen vlády arabských zemí, ale i muslimy.