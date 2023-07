Krajní pravice pálením Koránu ohrožuje vztahy mezi Skandinávci a Araby. Ti si vzájemně hrozí vyhošťováním diplomatů

Ještě ten den reagovalo dánské ministerstvo zahraničí. „Dánsko odsuzuje dnešní pálení Koránu zorganizované jen pár jedinci. Tyto provokativní a hanebné skutky nereprezentují pozice dánské vlády. Apelujeme na všechny, aby situaci deeskalovali – násilí nikdy nesmí být odpovědí,“ napsalo na twitteru .

Během minulého týdne se totéž stalo ve Švédsku. „Svoboda projevu je základní součástí demokracie. Ale to, co je legální, nemusí být nutně vhodné. Pálení knih, které jsou pro mnohé svaté, je hluboce neuctivý čin. Chci vyjádřit soucit všem muslimům, kteří jsou uraženi tím, co se dnes stalo ve Stockholmu,“ omlouval se švédský premiér Ulf Kristersson v pátek.

Švédský premiér nebyl jediným činitelem, který se snaží arabské země usmířit. „Znesvěcení Koránu nebo jakéhokoli jiného svatého písma je urážlivým a neuctivým činem s jasnou provokací,“ zdůraznil švédský šéf diplomacie Tobias Billström.

Ve středu se k odsouzení pálení koránu přidal i Brusel, informovalo Politico . Šéf unijní diplomacie Josep Borell se shodnul s dánskou a švédskou diplomacií. „Pálení islámské svaté knihy je urážlivé, neuctivé a představuje jasnou provokaci. Rozmanitost a tolerance náboženských komunit jsou klíčovými hodnotami EU a projevy rasismu, xenofobie a související nesnášenlivosti zde nemají místo,“ prohlásil.

„Ne vše, co je legální, je etické,“ poznamenal Borell. Může to být narážka na to, že některá pálení koránu krajně pravicovými demonstranty povolila sama policie.

Pálení svaté knihy odsoudila jak Ankara, tak Bagdád. Egypt si v úterý v souvislosti s incidenty předvolal švédského chargé d’affaires. Irák vyhostil švédského velvyslance už minulý čtvrtek.

Lidé v Jemenu a Iráku rovnou vyšli protestovat do ulic – v Bagdádu se jim dokonce podařilo vtrhnout na švédské velvyslanectví, u dánského se o to pokusili. V případě švédské ambasády se jim podařilo dokonce zažehnout plameny, musely být nasazené bezpečnostní síly, aby hasiči mohli požár vůbec uhasit.

„Všichni zaměstnanci velvyslanectví byli v bezpečí,“ uvedlo švédského ministerstvo zahraničí, které útok odsoudilo. Stockholm si v této souvislosti ve čtvrtek předvolalo iráckého chargé d’affaires.

Irácké ministerstvo zahraničí incident rovněž odsoudilo. „Irácká vláda dala pokyn bezpečnostním složkám, aby provedly rychlé vyšetřování, identifikovaly pachatele a pohnaly je k odpovědnosti,“ informovalo.

„To, co se stalo, je naprosto nepřijatelné a vláda tyto útoky důrazně odsuzuje. Irák má povinnost chránit diplomatické mise a v této odpovědnosti selhal,“ rozčiloval se Billström v prohlášení po incidentu.

Irácký premiér Mohammed Shia Al-Sudani následně varoval švédskou vládu, že „jakékoli opakování incidentu zahrnující spálení svatého Koránu na švédské půdě bude vyžadovat přerušení diplomatických vztahů.

Lidé, kteří pálí Korány, pouštějí skandinávsko-arabské vztahy na velice tenký led. Teprve nedávno turecký prezident Recep Tayyip Erdogan souhlasil s ratifikací švédského vstupu do Severoatlantické aliance.

Tento poměrně neočekávaný krok přišel na aliančním summitu ve Vilniusu po více než roce sporů. Bezprostředně po ruské invazi proti Ukrajině podali Švédové a Finové přihlášky do NATO, nicméně byli to právě Turci a Maďaři, kdo stáli v cestě ratifikaci v parlamentech.

Nakonec se to podařilo u Helsinek, které jsou právoplatnými členy Aliance už od dubna. Stockholm stále čeká.