Erdogan couvnul a vyzve turecký parlament k ratifikaci. Švédsko je na přímé cestě do NATO

„Švédsko se stane právoplatným členem aliance. Erdogan dal jasný závazek pokročit v otázce přistoupení Švédska,“ popsal Stoltenberg. Erdogan svůj postoj změnil po pondělním setkání se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem a tajemníkem aliance.

Turecko, Švédsko a NATO ve společném prohlášení uvedly, že Stockholm změnil zákony, rozšířil protiteroristickou spolupráci proti Kurdské straně pracujících (PKK) a obnovil vývoz zbraní do Turecka. Obě země se rovněž dohodly na vytvoření dvoustranného bezpečnostního paktu, na jehož základě severská země „předloží plán jako základ svého pokračujícího boje proti terorismu ve všech jeho formách,“ uvádí se v trojstranném prohlášení.

Stoltenberg také souhlasil s vytvořením funkce zvláštního koordinátora pro boj proti terorismu v rámci NATO.

Tento poměrně neočekávaný krok přichází po více než roce sporů. Bezprostředně po ruské invazi proti Ukrajině podali Švédové a Finové přihlášky do NATO, nicméně byli to právě Turci a Maďaři, kdo stáli v cestě ratifikaci v parlamentech. Nakonec se to podařilo u Helsinek, které jsou právoplatnými členy Aliance už od dubna. Stockholm stále čeká.

Obě země byly tradičně známé pro svou neutralitu, nicméně jak finská, tak švédská armáda mohou úsilí proti šíření geopolitického vlivu Ruské federace značně pomoct. Politiku neutrality museli Finové i Švédové zahodit právě po začátku ruské agrese.