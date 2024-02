Na těle Navalného se našly modřiny. Pitvu dodnes nikdo neprovedl

Salechard, hlavní město Jamalskoněneckého autonomního okruhu s více než 50 000 obyvateli, je od trestanecké kolonie Polární vlk, kde Navalnyj zemřel, vzdáleno vzdušnou čarou asi 50 kilometrů severozápadně, a leží za polárním kruhem.

Jeden pracovník záchranné služby pro server sdělil, že kolegové ho informovali o nálezu modřin na Navalného těle, které byly způsobeny ještě za jeho života, pravděpodobně při resuscitaci. "Na základě zkušeností mohu říci, že taková zranění vznikají při křečích," uvedl.

Další informace naznačují, že Navalnyj měl modřiny na hrudi, což by mohlo svědčit o pokusech o masáž srdce. Podle pracovníka stanice první pomoci bylo tělo Navalného nejprve převezeno do nedalekého města Labytnangi, ale večer 16. února bylo přemístěno do okresní nemocnice v Salechardu. Místní patologové ale nejsou oprávněni provádět pitvy. Těla zemřelých v trestaneckých koloniích jsou obvykle přepravena na Úřad soudního lékařství.

Místní taxikář uvedl, že na letišti v Salechardu přistály 17. února dva lety mimo plán, což může značit příjezd specialistů určených k provedení pitvy Navalného těla.

Ruská vězeňská služba informovala o úmrtí Navalného, přičemž uvedla, že mu bylo po vycházce nevolno a téměř okamžitě ztratil vědomí. Přivolaní zdravotníci se pokoušeli oživit Navalného po dobu více než půl hodiny, ale nebyli úspěšní.

Matce zesnulého ruského opozičního lídra Alexeje Navalného bylo sděleno, že jejího syna postihl "syndrom náhlého úmrtí." Informovaly o tom v sobotu Navalného spolupracovníci, píše agentura Reuters.

Navalného matka Ludmila přicestovala do trestanecké kolonie IK-3, kde její vězněný syn v pátek zemřel, v sobotu ráno v doprovodu jeho právníka. Tam jim řekli, že tělo už bylo odvezeno a že rodině bude vydáno až po ukončení vyšetřování.

"Když Alexejův právník a matka dorazily ráno do kolonie, řekli jim, že příčinou smrti byl syndrom náhlého úmrtí," napsal na síti X Ivan Ždanov, ředitel Navalného Protikorupční nadace.

Podle agentury Reuters jde o nejasný termín, který se používá pro různé kardiologické syndromy způsobující zastavení srdeční činnosti a smrt.

Ludmile Navalné také předali oficiální oznámení o synově úmrtí, ve kterém se uvádí, že její syn zemřel v pátek 16. února ve 14:17 místního času, uvedla mluvčí zesnulého politika Kira Jarmyšová.

Jarmyšová i Ždanov předtím oba uvedli, že Navalného "s velkou pravděpodobností" v trestanecké kolonii zavraždili. Ruské úřady zatím nestanovily oficiální příčinu smrti. Ve věci probíhají vyšetřovací a lékařské úkony, které koordinuje Vyšetřovací výbor Ruské federace (Sledkom).