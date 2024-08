NATO je připraveno zachránit internet ve chvíli nejvyšší nouze

Aliance ve zprávě upřesnila, že projekt, který vyjde na dva a půl milionu dolarů (přes 57 milionů korun), byl spuštěn 31. července a je částečně financován z aliančního programu Věda pro mír a bezpečnost.

NATO v rámci iniciativy spojuje síly s prominentními institucemi, například s americkými Cornellovou univerzitou a Univerzitou Johna Hopkinse, Švédskou univerzitou obrany a Švýcarským federálním technologickým institutem, a také s telekomunikačními společnostmi.

"Cílem tohoto spojenectví je řešit naléhavou potřebu odolnější internetové infrastruktury na celém světě," prohlásil Eyup Turmus, programový manažer NATO a poradce aliančního programu Věda pro mír a bezpečnost.

Záměrem projektu je vyrobení funkčního prototypu do dvou let. Konsorcium Hybrid Space/Submarine Architecture Ensuring Infosec of Telecommunications (HEIST), které tuto iniciativu vede, hodlá vyvinout hybridní síť kombinující podmořské kabely se satelitní komunikací, aby byl zabezpečen nepřetržitý tok údajů. Čeká ho ovšem i řešení obtížných právních a kompetentních výzev a mezinárodní spolupráce mezi spojenci a partnery NATO.