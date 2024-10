Německá policie varuje před mafií z Nizozemska. Neváhá vraždit ani novináře

V Německu panují rostoucí obavy z válek gangů po tom, co policie spojila nedávné výbuchy v Kolíně nad Rýnem se skupinami organizovaného zločinu. Ve středu 25. září došlo k výbuchu v kavárně ve městě Kolín nad Rýnem.

Podle veřejnoprávní stanice WDR viděli svědci dva lidi utíkat, když kavárna hořela. Dva obyvatelé bloku byli ošetřeni kvůli otravě kouřem, ačkoli většina byla údajně převezena do bezpečí. Policie se tento incident snažila spojit s dalšími výbuchy a požáry ve městě.

O týden dříve explodovalo zápalné zařízení v obchodě. Série sedmi bombových útoků ve státě byla také spojena s pokusy skupin organizovaného zločinu ukrást hotovost z bankomatů.

Vlna násilí odstartovala pravděpodobně po zpackaném obchodu s drogami, který na konci srpna vyústil v únos a mučení muže a ženy. Za všemi těmito zločiny pravděpodobně stojí tzv. „mocro mafie“, tedy skupiny organizovaného zločinu, které pocházejí z prostředí nizozemské marocké skupiny. Mocro mafie se začala objevovat v 90. letech 20. století. Většina kriminalistů a policie se ovšem shoduje, že nyní Mocro mafie již nemá jedinou etnickou identitu.

Významný nizozemský kriminalista Cyrille Fijnaut odhadl, že mafie Mocro ročně zavraždí 10 až 20 lidí. "Ve všech těchto skupinách je násilí velmi vysoké," řekl Mahmúd Jaraba, výzkumník kriminality z FAU Research Center Islam and Law in Europe. "Ale v této skupině je připravenost páchat násilí vyšší." Zdůraznil, že skupiny sídlící v Německu se ještě nepustily do vyhazování bankomatů do povětří.

Ale pokud jde o struktury a podniky, do kterých jsou zapojeny, jsou skupiny podobné. „Arabské ‚klany‘ v Německu nejsou tak odlišné: Hlavní hráči pocházejí z určité rodiny, ale nejsou to uzavřené skupiny,“ řekl Jaraba serveru DW. "Bez jejich sítí uvnitř i mimo Německo a Nizozemsko by nepřežili."

Zločinecké sítě prosperují a šíří se do Německa. Ačkoli únos v Kolíně nad Rýnem ukázal, že spory mezi skupinami mohou propuknout, zdá se, že organizace obvykle úzce spolupracují, přičemž německé skupiny dovážejí kokain a heroin od svých holandských protějšků. "Vztahy a spolupráce mezi různými zločineckými skupinami mezi Německem a Nizozemskem zůstaly dodnes," řekl Jaraba.

„Mocro mafie začala dovážet konopí do Nizozemska v 90. letech a později rozšířila své podnikání o dovoz kokainu," řekl DW Dirk Peglow, šéf německé asociace kriminálních vyšetřovatelů. "Máme proto co do činění se skupinou, jejíž struktury jsou zavedené desítky let." Výzkumníci nevědí, kdy se začala Mocro mafie rozšiřovat i do Německa. V posledních letech německá i nizozemská policie uvedla, že se jí podařilo shromáždit informace o mezinárodních sítích organizovaného zločinu.

Nedostatečná opatření proti Mocro mafii se v Nizozemsku ukázala v roce 2021 zabitím Petera R. de Vriese, nizozemského novináře, který obsáhle informoval o organizovaném zločinu v zemi a poté, co se objevil v televizi, byl v Amsterdamu střelen do hlavy.

Přesto Peglow varoval, že německá vláda musí udělat více na podporu policie v jejím úsilí zabránit šíření holandského organizovaného zločinu do Německa. "V Německu nemůžeme čekat, až vzniknou podobné struktury jako v Holandsku," řekl.