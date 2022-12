Nemocnice jsou přeplněné, pohřební firmy nestíhají. Covid po rozvolnění svírá Čínu, úřady realitu tají

Deník The Guardian s odkazem na modely britské analytické společnosti Airfinity uvádí, že nově nakažených nyní může být v Číně až milion denně a denní bilance úmrtí na covid-19 až 5000.

Čína, která má 1,4 miliardy obyvatel, nyní bezpochyby zažívá nejdrtivější vlnu pandemie od prvních případů covidu-19, které se objevily koncem roku 2019 v čínském Wu-chanu. Peking začátkem měsíce po třech letech přísné politiky, kdy se do karantény uzavírala celá mnohamilionová města už při výskytu jednotlivých případů nákazy, výrazně zmírnil dosavadní opatření a zrušil i plošné testování.

Trvalo jen pár týdnů, než se rozvolnění projevilo tlakem na zdravotní systém. Podle agentury AFP nemocní zaplavili lékárny, lékařské pohotovosti i nemocnice a přetížená jsou i krematoria.

Personál nemocnice Chua-si v šestnáctimilionovém městě Čcheng-tu na jihozápadě země tvrdí, že je kvůli nemocným s covidem "extrémně vytížený". "Tohle zaměstnání dělám 30 let a máme teď nejvíc práce, co jsme kdy měli," řekl agentuře Reuters jeden z řidičů sanitek, které před nemocnicí čekaly. Nemocnice navíc podle agentury nedisponuje žádnými léčivy určenými přímo pro pacienty s covidem-19, a nemocným tak může poskytnout pouze léky na kašel nebo kyslíkovou podporu.

Pohřební služba Tung-ťiao, která patří k největším v Čcheng-tu, hlásí plné kapacity. Před krematoriem jsou fronty a dým z komínů stoupá prakticky neustále. "Teď to musíme zvládnout dvěstěkrát za den. Máme tak napilno, že ani nemáme čas se najíst. Je to tak od chvíle, kdy se rozvolnilo. Předtím to bylo tak třicetkrát až padesátkrát za den," řekl agentuře Reuters k počtu kremací jeden z pracovníků. "Kapacita je zaplněná, nemáme místo až do nového roku," řekl zaměstnanec jiné pohřební služby.

Pekingská nemocnice Čchao-jang hlásí, že většinu nových pacientů tvoří senioři. Na pohotovosti nyní ošetří asi 450 až 550 lidí denně, před uvolněním restrikcí to byla asi stovka. Doktoři a sestry kvůli nedostatku personálu pracují i v době, kdy se sami s nákazou potýkají, píše Reuters. Ve venkovských oblastech se do práce vracejí i zdravotníci, kteří už jsou v důchodu.

Zprávy o pandemické situaci v Číně tak přicházejí pouze z terénu a nikoli z oficiálních míst, což řadu zemí vede k opatrnosti, a některé dokonce zavádějí opatření pro cestující z Číny. Itálie dnes oznámila, že nově budou povinné testy na koronavirus pro všechny cestující z Číny, předtím k tomu sáhly Indie, Japonsko či Tchaj-wan. Německo dnes uvedlo, že ke zpřísnění opatření zatím nevidí důvod, Česko chce případné kroky řešit koordinovaně na nadnárodní úrovni, sdělilo ministerstvo zdravotnictví.