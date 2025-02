Nevěřte Putinovi, varoval Zelenskyj svět. Věřím mu a chci Rusko v G7, prohlásil Trump

„Věřím, že chce mír,“ řekl Trump novinářům. „Mluvili jsme spolu včera. Znám ho velmi dobře. Myslím, že by mi řekl, pokud by to tak nebylo.“

Dodal také, že mu v této otázce důvěřuje. „Myslím, že by rád viděl nějaký posun,“ uvedl. Trumpovo vyjádření přichází v době, kdy jeho administrativa zahájila kontroverzní iniciativu, která počítá s mírovými rozhovory mezi USA a Ruskem bez přímé účasti Ukrajiny či evropských lídrů.

Shodou okolností dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před důvěrou v Putina lídry po debatě s polským premiérem Donaldem Tuskem varoval. "Projednali jsme podmínky potřebné pro trvalý a skutečný mír na Ukrajině a shodli jsme se, že žádná jednání s Putinem nemohou začít bez jednotného postoje Ukrajiny, Evropy a USA," uvedl na síti X.

"Informoval jsem předsedu vlády o svém rozhovoru s prezidentem Trumpem a diskutovali jsme o klíčových poselstvích a potřebě koordinovat postoje všech Evropanů, abychom dosáhli úspěšných výsledků pro celou Evropu," uvedl.

"Zdůraznil jsem, že Ukrajina musí vyjednávat z pozice síly, se silnými a spolehlivými bezpečnostními zárukami a že členství v NATO by bylo pro partnery nákladově nejefektivnější. Další klíčovou zárukou jsou vážné investice do ukrajinského obranného průmyslu. Také jsem varoval světové vůdce, aby nevěřili Putinovým prohlášením o připravenosti ukončit válku," dodal.

Kromě otázky mírových jednání se Trump vyjádřil také k budoucnosti vztahů mezi Západem a Ruskem. Prohlásil, že by rád viděl návrat Moskvy do skupiny nejvyspělejších ekonomik světa, známé jako G7.

„Rád bych je měl zpátky,“ řekl Trump s odkazem na fakt, že Rusko bylo v roce 2014 ze skupiny vyloučeno po anexi Krymu. „Myslím, že bylo chybou je vyhodit. Není to o tom, jestli je máme rádi nebo ne. Byla to skupina G8.“

Podle Trumpa se světoví lídři při jednáních stejně neustále zabývají Ruskem. „Řekl jsem: ‚Co děláte? Celou dobu mluvíte jen o Rusku. Tak ať sedí u stolu.‘ Myslím, že by Putin rád byl zpět.“

Trumpovy výroky a jeho plán na přímá jednání s Putinem bez účasti Kyjeva a evropských států vyvolaly silnou kritiku mezi spojenci. Polský premiér Donald Tusk po čtvrtečním telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským zdůraznil, že jakákoli vyjednávání musí být vedena jednotně.

„Shodli jsme se, že žádná jednání s Putinem nemohou začít bez společného postoje Ukrajiny, Evropy a USA,“ uvedl Tusk na sociálních sítích. Podle něj je nezbytné, aby západní spojenci zachovali jednotný postoj vůči Moskvě a nenechali se v otázce Ukrajiny rozdělit.

Tusk rovněž konzultoval situaci s předsedou Evropské rady Antóniem Costou, švédským premiérem Ulfem Kristerssonem a německým kancléřem Olafem Scholzem.

Německý kancléř Olaf Scholz se proti Trumpovu plánu na rychlé vyjednávání ostře vymezil. Ve čtvrtek prohlásil, že ukončení války nemůže být dosaženo na úkor Ukrajiny a že vynucený mír není skutečným řešením.

„Válka na Ukrajině musí skončit co nejdříve,“ řekl Scholz. „Ale ruské vítězství nebo kolaps Ukrajiny nepovedou k míru. Naopak.“

Podle něj by takový scénář ohrozil bezpečnost celého evropského kontinentu. „Musíme se vyvarovat míru, který by byl nadiktován Ukrajině bez jejího souhlasu,“ dodal.

Scholz také připomněl, že Německo Ukrajinu podporuje od počátku konfliktu a že jakákoli mírová dohoda musí respektovat její suverenitu. „To musí zůstat principem. O Ukrajině se nesmí rozhodovat bez Ukrajiny.“

Trumpovy výroky tak dále prohloubily napětí mezi Washingtonem a evropskými spojenci. Zatímco Trump naznačuje smířlivější přístup k Moskvě, evropské státy trvají na tom, že Ukrajina musí být plnohodnotným aktérem jakýchkoli budoucích jednání. O dalším vývoji by mohla rozhodnout Mnichovská bezpečnostní konference, kde budou Trumpovi lidé představovat své plány klíčovým evropským lídrům.