„Nikdo nás nezachrání před bombami ani režimem.“ Jak se žije lidem v Íránu pod každodenními nálety?

Americké nálety na íránské přístavní i vnitrozemské oblasti a íránské odvetné údery na americké spojence na Blízkém východě způsobují, že se každodenní život obyvatel Íránu stává čím dál náročnějším. Lidé v zemi čelí eskalujícímu konfliktu, výpadkům elektrické energie, nedostatku vody i zpřísňujícím se represím režimu.
Přístavní město Bandar Abbás ležící u Hormuzského průlivu, které slouží jako základna íránského námořnictva, čelí bombardování téměř každou noc od začátku poslední eskalace. Sedmatřicetiletý spisovatel Sorúš, jenž tajně dokumentuje porušování lidských práv, popisuje pro The Guardian situaci jako nový normál. Podle něj si lidé museli na neustálou hrozbu zvyknout, protože ztratili naději, že by je někdo zachránil před bombami či režimem. Přijetí této reality je pro ně jediným způsobem, jak s neustálým strachem bojovat.
Pro obyvatele žijící v blízkosti přístavu se staly běžnou součástí života silné výbuchy následované rozsáhlými výpadky elektrické energie. Devětatřicetiletá Mehnaz, která je pracovně závislá na internetu, se potýká s obrovskými finančními ztrátami kvůli vládním blokádám sítě. K dosavadním omezením se nyní přidaly delší odstávky elektřiny, což jí znemožňuje obživu. Situaci pod neustálým bombardováním a bez základního spojení popisuje jako skutečné peklo.
Cílem amerických úderů se stalo také přístavní město Džask. Podle íránských státních médií zasáhly útoky stovky civilních plavidel a poškození odsolovací stanice v Bondží připravilo o pitnou vodu dvacet vesnic. Místní obyvatel Moein potvrdil, že ačkoliv byly dodávky vody dočasně obnoveny, lidé podléhají panice. Vzhledem k rostoucím teplotám se snaží zásobit vodou na dlouhou válku, neboť bez ní hrozí smrt horkem a žízní.
Podobná situace nastala již během červnového zásahu vodohospodářských zařízení v pobřežním městě Sírík, kde tisíce lidí musely začít přídělovat vodu. Analytik Nik Kowsar upozorňuje na to, že ničení kritické infrastruktury má na civilní obyvatelstvo drastické dopady. Lidé mohou odmítat íránský režim a požadovat rozpad Revolučních gard, ale zároveň být zděšeni z toho, že jejich rodiny přicházejí o elektřinu, léky a vodu. Při teplotách přesahujících 40 stupňů Celsia se totiž ztráta vody stává otázkou života a smrti.
Podle Kowsara útoky na základní infrastrukturu nepřimějí běžné obyvatele k podpoře těch, kteří na ně útočí. I když tyto akce mohou oslabit vládu, okamžitou cenu platí obyčejní lidé a celá země utrpí škody, jejichž náprava potrvá roky. Situaci v Íránu navíc dramaticky zhoršuje vnitřní stav lidských práv. Od začátku roku bylo v zemi popraveno nejméně 400 lidí, mezi nimiž byli mladiství, protestující i bývalí političtí vězni.
Stovkám dalších lidí podle lidskoprávních organizací stále hrozí trest smrti. Obyvatelé se obávají, že americká odveta za zabité vojáky vyvolá ze strany íránského režimu další vlnu zatýkání a poprav dospívajících. Sledování tohoto začarovaného kruhu vyvolává v mnoha Íráncích pocit bezmoci a hlubokého smutku. Další íránské životy jsou tak v ohrožení jak ze strany Spojených států, tak ze strany domácího režimu.
Související
Írán podporuje Čína i Rusko. Podle Hegsetha je ale na kolenou
USA provedly desátou vlnu útoků na Írán v řadě
Aktuálně se děje
před 48 minutami
Po zásahu na pražském magistrátu policie obvinila šest lidí a dvě firmy
před 2 hodinami
Írán podporuje Čína i Rusko. Podle Hegsetha je ale na kolenou
před 3 hodinami
„Nikdo nás nezachrání před bombami ani režimem.“ Jak se žije lidem v Íránu pod každodenními nálety?
před 4 hodinami
Francie jako první země v EU zakáže přístup na sociální sítě dětem mladším 15 let
před 5 hodinami
Zelenskyj pod tíhou protestů odvolal Syrského. Fedorov se do funkce nevrátí
před 7 hodinami
Počasí moc léto nepřipomíná. Podle meteorologů to v srpnu nebude lepší
včera
WHO: Vedra nejsou jednorázový, ale trvalý problém. Za čtyři roky zabila jen v Evropě 200 tisíc lidí
včera
Lukašenko čelí rostoucímu tlaku ze strany Putina. Do války s Ukrajinou se mu ani trochu nechce
včera
Nový žebříček: Nejsilnější pas světa má asijský stát. USA se rapidně propadly, lépe je na tom i Česko
včera
Nespokojenost na Ukrajině narůstá. Lidé hrozí neomezenými protesty, žádají výměnu Syrského za Fedorova
včera
Kanada hasí požáry i nový skandál. Domorodé kmeny údajně nikdo nevaroval, evakuovat se musely samy
včera
Na pražském magistrátu zasahuje policie, údajně měla několik osob zadržet
včera
Novým britským ministrem zahraničí je zastánce ochrany klimatu. Bílý dům se bouří, Londýnu poslal varování
včera
Češka nesla na pláži v Chorvatsku slunečník. Zasáhl ji blesk, v nemocnici bojuje o život
včera
Trump uvalil na Kanadu padesátiprocentní cla
včera
V Nikaragui už nikdy neproběhnou žádné volby, oznámil tamní prezident
včera
Odbory na Letišti Václava Havla vyhlásily stávkovou pohotovost
včera
USA provedly desátou vlnu útoků na Írán v řadě
včera
Pravé letní počasí si vzalo pauzu. Meteorologové naznačili, kdy se vrátí
20. července 2026 21:57
Češi jako sběrači. Ministerstvo odhalilo, kolik hub či borůvek si lidé vzali domů
Každá česká domácnost, jejíž členové vyrážejí na sběr, si loni v průměru odnesla z lesa 6,2 kilogramu hub, 2,6 kilogramu borůvek a něco přes 1 kilogram malin. Houbařsky byl rok 2025 spíše podprůměrný. Vyplývá to z šetření Ministerstva zemědělství (MZe), který vyhodnotila Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity (ČZU).
Zdroj: Jan Hrabě