Orbán opět varoval EU ohledně Ukrajiny. Jde o otázku členství v unii

Maďarská vláda podle Orbána zastává názor, že rychlé přijetí Ukrajiny do bloku by mělo nepředvídatelné následky, proto není v zájmu Maďarska, ale ani Evropské unie. Unijní instituce musí dodržovat vlastní pravidla, zdůraznil. "Pokud nebudou tato pravidla brát vážně, unie prostě přestane existovat," dodal podle TASR.

Vládní blok Fidesz-KDNP konkrétně předložil návrh usnesení, v němž se uvádí, že Ukrajina nesplňuje předpoklady pro vstup do EU a proces rozšiřování musí být i nadále objektivní, založený na výkonu.

Orbán už dříve prohlásil, že unie by měla s Ukrajinou nejprve podepsat dohodu o strategickém partnerství a až po uplynutí několika let začít přístupové rozhovory. Podle Budapešti zatím není možné zhodnotit, jaké dopady by mělo členství Ukrajiny na celý blok.

"Pokud nevíme, jaké konsekvence to bude mít, neměli bychom začínat rozhovory. Budu reprezentovat postoj, že EU by měla nejprve podepsat dohodu o strategickém partnerství s Ukrajinou," řekl maďarský premiér podle TVP v rozhovoru pro státní rádio.

"Tato dohoda může trvat pět až deset let, tak aby se nám přiblížili, protože rozdíl je aktuálně příliš velký. Dejte nám čas spolupracovat, abychom zjistili, že můžeme spolupracovat. Pak vznesme otázku členství," vysvětlil.